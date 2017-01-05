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إحالة «عامل» في السلام للجنايات بتهمة قتل ميكانيكي
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، إحالة عامل في منطقة السلام إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل ميكانيكي
تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من شرطة النجدة بتمكن الأهالي من ضبط شخص أثناء إلقائه سجادة داخلها جثة بمدخل محل مهجور، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالفحص عثر على جثة |مسعد س| ميكانيكي| في حالة تعفن، وملفوف بملاية داخل سجادة، ومربوط بسلك كهربائي، وبه إصابات طعنية بالبطن.|وبسؤال المتهم مؤمن.م |عامل|، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم توجه لمسكن المجني عليه في منطقة بولاق أبوالعلا؛ لمطالبته بمبلغ مالي 20 ألف جنيه، كان قد سلمها له نظير مشاركته في شراء سيارة، إلا أن المجني عليه ماطله في رد المبلغ فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح أبيض |سكين| من داخل المطبخ، وتعدى عليه بعدة طعنات ثم قام بوضع الجثة أسفل السرير.وأضافت التحقيقات أن المتهم توجه مرة أخرى لمسكن المجني عليه لإخفاء الجثة، وإلقائها بأحد الأماكن المهجورة حيث تم ضبطه، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكن المجني عليه.وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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