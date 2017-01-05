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جون ماكين: الهجمات الإلكترونية الروسية «عمل حربي»
اعتبر السناتور الجمهوري النافذ جون ماكين، الخصم اللدود لروسيا، أن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت جهات حزبية أمريكية، وتقول واشنطن إن موسكو تقف خلفها هي "عمل حربي".
وقال السناتور المحافظ: "هذا عمل حربي"، موضحًا أنه "عندما تحاول تدمير أسس الديمقراطية فأنت تدمر وطنا".
ويعتبر ماكين خصمًا شرسًا لروسيا وقد وصف مرارًا رئيسها فلاديمير بوتين بـ"السفاح" و"المجرم"، بينما فرضت عليه موسكو بالمقابل عقوبات في 2014 ردًا على عقوبات أمريكية استهدفتها.
شدد ماكين على أن هناك "درجات" مختلفة من الأعمال الحربية.
وقال: "لست أقول إنه هجوم نووي. ما أقوله فحسب هو عندما تهاجم البنية الأساسية لبلد، وهذا ما يفعلونه (الروس)، فعندها هذا عمل حربي".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شكك مجددًا، الأربعاء، بما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ومن دون أن تقدم حتى الآن أدلة علنية دامغة، تقول وكالات الاستخبارات الأمريكية وشركات خاصة بالأمن المعلوماتي يرجح أنها مستقلة، أن موسكو تقف وراء تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي وبمدير حملة هيلاري كلينتون الانتخابية جون بوديستا.
وتعتقد الإدارة الامريكية أن نشر ويكيليكس تلك الرسائل الإلكترونية يهدف إلى تعزيز موقع دونالد ترامب في المعركة الانتخابية.
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