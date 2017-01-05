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نظر تجديد حبس 12 من متظاهري تيران وصنافير أمام الصحفيين.. اليوم
ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الخميس، أمر تجديد حبس 12 متهما بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين؛ احتجاجا على اتفاقية «تيران وصنافير»
كان المستشار محمد ممدوح طبوشة، مدير نيابة قصر النيل، أمر بحبس 12 متهما بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين؛ احتجاجا على اتفاقية «تيران وصنافير»، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وجه فريق من النيابة، ضم: يوسف البلك وأحمد محاميد وطاهر سبالة ومحمد عرجاوي وكلاء النائب العام، تهم التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات، والبلطجة، وقطع الطريق.وانتقل معتز زكريا وكيل النائب العام لمحيط نقابة الصحفيين للمعاينة. وتشمل قائمة المتظاهرين كلًا من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، ومحمد وجدي محمد، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومى (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، وعلي عادل محمد، وشريف محمد هلال.وكان عدد من الشباب، الإثنين الماضي، نظموا وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين؛ للاحتجاج على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك موافقة الحكومة عليها، وإرسالها للبرلمان.
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