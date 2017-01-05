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الجنايات تنظر اليوم إعادة محاكمة متهمي حرق مركز شرطة العياط
05
يناير
2017
08:46 AM
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة بـ |حرق مركز شرطة العياط|
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.
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