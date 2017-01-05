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مسؤولون:أمريكا وجدت أدلة بعد الانتخابات على تسريب روسيا رسائل بريد إلكتروني
واشنطن (رويترز) - قال ثلاثة مسؤولين بالولايات المتحدة يوم الأربعاء إن أجهزة مخابرات أمريكية حصلت على ما تعتبرها أدلة قاطعة بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني على أن روسيا سربت معلومات حصلت عليها عن طريق التسلل إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لموقع ويكيليكس عبر طرف ثالث.
وكان مسؤولون أمريكيون قد خلصوا قبل شهور إلى أن أجهزة مخابرات روسية هي التي أصدرت توجيهات بتنفيذ عملية التسلل لكنهم لم يكونوا واثقين من أنهم سيتمكنون من إثبات أن روسيا تحكمت في تسريب معلومات أضرت بالمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.
ويكتسب توقيت ظهور المعلومات الإضافية أهمية لأن الرئيس باراك أوباما واجه انتقادات من حزبه الديمقراطي بشأن السبب وراء استغراق إدارته عدة شهور للرد على الهجوم الإلكتروني. كما دعت قيادات بمجلسي النواب والشيوخ إلى إجراء تحقيق.
في الوقت نفسه شكك الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أن روسيا حاولت مساعدته في الفوز بالانتخابات وأضرت بفرص كلينتون. ونفت روسيا المزاعم باختراقها أنظمة كمبيوتر أمريكية.
وقال المسؤولون إن من المقرر أن تقدم المخابرات الأمريكية تقريرا عن واقعة التسلل لأوباما يوم الخميس ولترامب يوم الجمعة وإن كان محتواه لا يزال قيد المناقشة.
وأضافوا أن المعلومات التي ظهرت بعد الانتخابات أتاحت لإدارة أوباما التأكد من الدور الكامل للحكومة الروسية في التسلل وتسريب الوثائق بدرجة أكبر من التي وصلت إليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول حين قالت أجهزة المخابرات الأمريكية إنها "واثقة" أن روسيا خططت للتسلل.
وذكر المسؤولون أن المعلومات الإضافية وراء قرار الرئيس أوباما الرد في 29 ديسمبر كانون الأول بطرد 35 يشتبه بأنهم يتجسسون لصالح روسيا وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين وأربعة من مسؤولي المخابرات وثلاث شركات وهو قرار اختتم جدلا استمر أربعة أشهر في البيت الأبيض بشأن كيفية الرد.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
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