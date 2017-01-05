تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ|خلية الزيتون الإرهابية|

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، خالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.ويواجه المتهم عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.