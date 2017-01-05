تعود الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن قنا، من إدارة البحث الجنائي مفاده شن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم 10 قطع سلاح، تنوعت بين 3 بنادق آلية، وبندقيتي خرطوش، و4 طبنجات، وبندقية لى انفيلد، و257 طلقة نارية متنوعة الأعيرة. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.