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ضبط 27 متهما لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة بقنا
05
يناير
2017
04:48 AM
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تمكن رجال مباحث مديرية أمن قنا، من ضبط 10 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة
تعود الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن قنا، من إدارة البحث الجنائي مفاده شن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم 10 قطع سلاح، تنوعت بين 3 بنادق آلية، وبندقيتي خرطوش، و4 طبنجات، وبندقية لى انفيلد، و257 طلقة نارية متنوعة الأعيرة. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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