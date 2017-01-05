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ضبط 425 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار أسعار جميع السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين
وأسفرت الحملات عن ضبط 29 قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، حيث تم ضبط |21 ألفا و450 لتر بنزين وسولار، و413 أسطوانة بوتاجاز، و9 قضايا دقيق مدعم وأقماح ومخابز، و14 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، و65 قضية غش تجاري|.وتمكنت الحملات من ضبط 18 قضية لحوم وطيور وأسماك، و26 قضية بيع السجائر بأعلى من السعر، و9 قضايا سلع مجهولة المصدر، و4 قضايا أعلاف وأسمدة غير صالحة للاستخدام، و393 قضية في مجال المحال العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر باعة جائلين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
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