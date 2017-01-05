كان الموظف جلب فتاة ليل لممارسة الرذيلة معها، وعندما سمع طرق على الباب ظن أنها قوات الشرطة فقفز من الطابق الثالث ليسقط مصابا بجروح وكدمات متفرقة، ومن ثم تجمهر الأهالي وتم نقله إلى المستشفى وأخطرت قوات الشرطة.