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الجنايات تنظر اليوم محاكمة محمد نصر علام في إهدار المال العام
05
يناير
2017
04:48 AM
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تنظر محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي في اتهامهما بإهدار المال العام
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح.يذكر أن القضية متهم فيها كلا من وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي؛ لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
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