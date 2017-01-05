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سقوط أخطر عصابة للاتجار في المخدرات بعين شمس
سقط تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمخدرات في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بحوزته ٢٦٣ ألف جنيه حصيلة البيع بعين شمس
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها اتجار |عبد الحميد.ع|، طباخ، مقيم عمارات الشرطة،| أحمد.م|، بالمعاش، |عبد الرحيم.ع|، مزارع؛ بالاتجار المواد المخدرة وأسلحة نارية. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبطهم وعثر بسكنهم على كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرامات، مبلغ 263 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية |7 خواتم، حلق، سلسلة، طبنجة ماركة حلوان عيار 9مم مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 54 لسنة 2012 جنح مركز قنا، والسيارة رقم ر ل ع 853 مصر ماركة ميتسوبيشي لانسر سوداء اللون موديل 2016 ملك الثاني|.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع، والمبلغ والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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