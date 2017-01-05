وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها اتجار |عبد الحميد.ع|، طباخ، مقيم عمارات الشرطة،| أحمد.م|، بالمعاش، |عبد الرحيم.ع|، مزارع؛ بالاتجار المواد المخدرة وأسلحة نارية. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبطهم وعثر بسكنهم على كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرامات، مبلغ 263 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية |7 خواتم، حلق، سلسلة، طبنجة ماركة حلوان عيار 9مم مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 54 لسنة 2012 جنح مركز قنا، والسيارة رقم ر ل ع 853 مصر ماركة ميتسوبيشي لانسر سوداء اللون موديل 2016 ملك الثاني|.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع، والمبلغ والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.