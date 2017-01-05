-
رياضة
- بعد هجوم مدرب الإسماعيلي .. 10 لاعبين من الدراويش تألقوا بقميص المنتخب
- جهاز حماية المستهلك: حالة واحدة تسمح لمصر بتسويق حقوق مبارياتها بكأس الأمم
- المستبعدون من المنتخب: ثقة واستياء وهجوم على كوبر
- فرحة عربية بقرار إحالة عيسى حياتو للنيابة «تقرير»
- رمضان صبحي: أتمنى أن يكون «وشنا حلو» على المنتخب
- عمر جابر بعد اختياره أفضل ظهير أيمن: أحلم بالفوز بكأس الأمم
- عبدالله السعيد بعد اختياره أحسن لاعب: أتمنى تحقيق إنجاز مع المنتخب
- محمد صلاح: هدفي في ساسولو هو الأجمل بالدوري الإيطالي
- حجازي بعد حصوله على أفضل مدافع: أتمنى التوفيق لرامي ربيعة
- مجدي عبد الغني لطارق حامد: أنت اخترت خط الوسط لأنه مكاني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اعتقال رئيس وزراء كوسوفو السابق في فرنسا بناء على أمر اعتقال صربي
باريس/بريشتينا (رويترز) - ذكرت مصادر بالشرطة الفرنسية ووزارة خارجية كوسوفو أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض يوم الأربعاء على رئيس وزراء كوسوفو السابق راموش هاراديناي الذي كان أحد القادة الميدانيين في حرب كوسوفو بين عامي 1998 و1999 بناء على مذكرة اعتقال صربية.
وتعتبر صربيا هاراديناي مجرم حرب لدوره في قيادة حرب عصابات في إقليم كوسوفو الذي أعلن الاستقلال بدعم غربي عام 2008.
وعمل هاراديناي لفترة وجيزة رئيسا لوزراء كوسوفو عامي 2004 و2005 بينما كانت تحت وصاية الأمم المتحدة قبل أن يُحاكم ويُبرأ مرتين من جرائم حرب في محكمة تابعة للمنظمة الدولية في لاهاي.
وقالت وزارة الخارجية في كوسوفو في بيان "احتجزته السلطات الفرنسية بناء على أمر اعتقال أصدرته صربيا عام 2004 وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا."
وأضافت الوزارة أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين إطلاق سراحه.
وقالت المصادر إن شرطة الحدود الفرنسية ألقت القبض عليه لدى وصوله إلى مطار بشرق فرنسا على متن رحلة من بريشتينا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)