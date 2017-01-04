وتلقى الرائد شادى مكارم رئيس قسم شرطة الخليفة بوصول طفل جثة هامدة للمستشفى، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ويظهر على جسده آثار تعذيب.ودلت التحريات، أن الطفل يسكن مع والده وزوجته ويوم ارتكاب الواقعة، حضرت زوجة والده إلى المستشفى وادعت أنه سقط من أعلى السلم أثناء لهوه، وأكدت التحريات بأن زوجة والد المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب كثرة بكائه وألقى القبض عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.