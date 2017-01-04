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ضبط مستريح جديد بالغربية استولى على 5 ملايين جنيه لتوظيفها
04
يناير
2017
19:48 PM
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ضبطت مباحث الأموال العامة بالغربية مستريحا جديدا نصب على المواطنين وجمع 5 ملايين جنيه بغرض توظيفها في تجارة المنسوجات بنسبة أرباح كبيرة، وتعذر في السداد وتهرب من العملاء
كان العميد شريف عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للأموال العامة بوسط الدلتا تلقى إخطارا من المقدم محمود سامي يفيد ورود بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بدائرة كفر الزيات تؤكد قيام | ش ع | 45 عاما بجمع أموالهم بغرض توظيفها وعدم الوفاء بالسداد.تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمود سامي مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، وتم فحص البلاغات المقدمة وتبين صحة البلاغات، وبلغت قيمة المبالغ 5 ملايين جنيه، وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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