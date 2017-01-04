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النائب العام يدعو وسائل الإعلام الالتزام بحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى
04
يناير
2017
19:48 PM
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دعا النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر والالتزام بقرار حظر النشر في القضية رقم 1150 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا باسم |الرشوة الكبرى|
وشدد البيان أنه يقتضي من الكافة الالتزام بحظر النشر وعدم الالتفاف حوله وأن النيابة العامة سوف تقوم تباعا بإصدار بيانات بما تراه مناسبا للنشر.
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