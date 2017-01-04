النائب العام يدعو وسائل الإعلام الالتزام بحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى

دعا النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر والالتزام بقرار حظر النشر في القضية رقم 1150 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا باسم |الرشوة الكبرى|