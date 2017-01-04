الصين تقول إن حاملة طائراتها تختبر أسلحة في تدريبات ببحر الصين الجنوبي

بكين (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء أن مجموعة من السفن الحربية الصينية تقودها حاملة طائراتها الوحيدة تختبر أسلحة وعتادا في تدريبات هذا الأسبوع ببحر الصين الجنوبي تسير وفق المخطط لها.

وأثارت التدريبات التي تجريها السفن وخاصة حاملة الطائرات لياونينج منذ الشهر الماضي قلق جيران الصين لا سيما في وقت يشهد توترا شديدا مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تزعم بكين أنها تابعة لها وفي ظل النزاعات الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة في بحر الصين الجنوبي.

وتقول الصين إن الحاملة لياونينج السوفيتية الصنع والسفن الأخرى تجري تدريبات روتينية تلتزم بمعايير القانون الدولي في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ في إفادة صحفية دورية "حاملة الطائرات لياونينج في بحر الصين الجنوبي تقوم بأبحاث علمية وتدريب وفقا للخطط الموضوعة لذلك.

"الغرض هو اختبار أداء الأسلحة والعتاد."

وقالت البحرية الصينية على مدونتها الرسمية هذا الأسبوع إن حاملة الطائرات أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي مع طائراتها المقاتلة والهليكوبتر.

وأبحرت مجموعة السفن الحربية في المياه الواقعة جنوبي اليابان ثم استدارت إلى الشرق والجنوب من تايوان أواخر الشهر الماضي في طريقها إلى إقليم هاينان الصيني.

وحذر وزير الدفاع التايواني في ذلك الوقت من أن "تهديد أعدائنا يتنامى يوما بعد يوم."

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)