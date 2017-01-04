-
رياضة
- تأهل فافرينكا ونيشيكوري إلى دور الثمانية في بطولة برزبين للتنس
- سامبدوريا يتعاقد مع بريشيسكي قادما من ليجيا وارسو
- قائمة المنتخب- 4 لاعبين فقط شاركوا في كأس الأمم.. هل تهدد نقص الخبرة كوبر؟
- مرتضى: أغلقت باب الفساد في الزمالك.. واستفدت مما أهدره عباس
- أحمد مجدي ينتظر موافقة الإنتاج الحربي للانتقال إلى الوحدة السعودي
- سليمان: التركيز على التدريبات البدنية في المران الأول لسموحة
- جلسة بين حلمي وجهازه المعاون الجديد لرسم خطة إعداد الزمالك
- الاتحاد السكندري يستقر على قائمته لمعسكر السودان
- شوقي غريب: رئيس الإنتاج وعد بتوفير احتياجات الفريق
- أحمد مجاهد يرفض تنصيب عبد الفتاح رئيسا للحكام
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الصين تقول إن حاملة طائراتها تختبر أسلحة في تدريبات ببحر الصين الجنوبي
بكين (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء أن مجموعة من السفن الحربية الصينية تقودها حاملة طائراتها الوحيدة تختبر أسلحة وعتادا في تدريبات هذا الأسبوع ببحر الصين الجنوبي تسير وفق المخطط لها.
وأثارت التدريبات التي تجريها السفن وخاصة حاملة الطائرات لياونينج منذ الشهر الماضي قلق جيران الصين لا سيما في وقت يشهد توترا شديدا مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تزعم بكين أنها تابعة لها وفي ظل النزاعات الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة في بحر الصين الجنوبي.
وتقول الصين إن الحاملة لياونينج السوفيتية الصنع والسفن الأخرى تجري تدريبات روتينية تلتزم بمعايير القانون الدولي في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ في إفادة صحفية دورية "حاملة الطائرات لياونينج في بحر الصين الجنوبي تقوم بأبحاث علمية وتدريب وفقا للخطط الموضوعة لذلك.
"الغرض هو اختبار أداء الأسلحة والعتاد."
وقالت البحرية الصينية على مدونتها الرسمية هذا الأسبوع إن حاملة الطائرات أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي مع طائراتها المقاتلة والهليكوبتر.
وأبحرت مجموعة السفن الحربية في المياه الواقعة جنوبي اليابان ثم استدارت إلى الشرق والجنوب من تايوان أواخر الشهر الماضي في طريقها إلى إقليم هاينان الصيني.
وحذر وزير الدفاع التايواني في ذلك الوقت من أن "تهديد أعدائنا يتنامى يوما بعد يوم."
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)