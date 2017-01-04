تمكن ضباط مباحث التموين، بمحافظة قنا، من القبض على صاحب محل بحوزته كمية من المواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بمركز قوص، جنوب المحافظة

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا والعميد محمد هندي، مدير مباحث المديرية، قد تلقيا إخطارًا بالقبض على |عصران.ا.ع| 45 سنة صاحب محل جمعيتي ومقيم مركز قوص لحيازته 85 كيلو جراما عسل أسود و5 كيلو جرامات عصير منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمى الحجم لإعادة بيعها في السوق السوداء.تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.