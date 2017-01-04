قضت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، بالحبس لمدة سنة وكفالة 200 جنيه شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقاري، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية

كان أحد المجني عليهم تقدم ببلاغ يتهم حمادة.م، شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال لإيهامه ببيع وحدة سكنية له من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليه تبين قيام المتهم بالنصب عليه، وأن هذه الوحدات وهمية وليست موجودة بالواقع.