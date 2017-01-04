. وتعيد المسروقات. كانت البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول أسيوط بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام شخص يستقل دراجة نارية |بدون لوحات معدنية| بخطف حقيبة يد خاصة ب|إيمان. ع| 20 عاما، طالبة، مقيمة بدائرة القسم، على الفور تم ملاحقته وضبطه. وتبين أن المتهم هو | سيد. م| 28 عاما، مقيما بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته الحقيبة وبداخلها حافظة نقود بها مبلغ مالى، كما تم ضبط الدراجة النارية قيادته والذي تبين بالكشف عنها أنها مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.كما تلقى قسم شرطة ثان أسيوط من كل من |مصطفى. ر| 21 عاما، و| محمد. ع| 21 عاما، باكتشافهما سرقة (هاتفى محمول– حاسب آلى محمول |لاب توب| ) من داخل من الشقة محل سكنهما بدائرة القسم.. ولم يتهما أحد في ارتكاب الواقعة.ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة | أحمد. ع |35 عاما، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في (13) قضية |سلاح، مخدرات، سرقة مسكن، اعتداء على موظف، آداب عامة|.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وباستدعاء المبلغَيْن تعرفا على المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.