ع. ع|، موزع مكتب بريد سبرباى التابع لمنطقة بريد طنطا؛ لقيامه بعدم تسليم الخطابات المسجلة عهدته والمرسلة لبعض عملاء المكتب محل عمله وتزوير توقيع أصحاب تلك الخطابات على كشوف تسليم الخطابات على غير الحقيقة.بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد، وإرساله بالمتهم لمركز شرطة طنطا لقيده وعرضه على النيابة.