ا| إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، في القضية المتهم فيها بقتل زوجته ذبحا، وتوزيع جثتها في عدد من أكياس القمامة وإلقائها في مناطق متفرقة لعدم العثور عليها. كانت قوات الشرطة، قد تمكنت من كشف غموض القضية بعد تلقى بلاغ باختفاء الزوجة وإنكار الزوج معرفة مكانها، وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهته بالتحريات ووجود خلافات بينهما أدلى بالاعتراف بجريمته وبناء عليه قررت النيابة إحالته لمحكمة الجنايات ومنها إلى فضيلة المفتي.