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تأجيل محاكمة 158 متهما في اقتحام مراكز الشرطة بالمنيا لـ8 فبراير
04
يناير
2017
16:48 PM
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أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 158 إخوانيا متهما في أحداث اقتحام وحرق مركزي شرطة مطاي وسمالوط شمال محافظة المنيا لجلسة 8 فبراير القادم لفض باقي الأحراز والمرافعة، وفقا لتصريحات خالد الكومي وخالد أبو العلا محامين المتهمين
وقال الكومي إن محكمة الجنايات قامت بفض الأحراز الخاصة بقضية مطاي والمتهم فيها 386 وأن الحاضرين أمام هيئة المحكمة 100 متهم لإعادة إجراءات محاكمتهم.
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