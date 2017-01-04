أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 158 إخوانيا متهما في أحداث اقتحام وحرق مركزي شرطة مطاي وسمالوط شمال محافظة المنيا لجلسة 8 فبراير القادم لفض باقي الأحراز والمرافعة، وفقا لتصريحات خالد الكومي وخالد أبو العلا محامين المتهمين