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تأجيل محاكمة عز وعسل في «تراخيص الحديد» للغد
04
يناير
2017
13:49 PM
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بتهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم |تراخيص الحديد| إلى جلسة الغد الخميس، لإصدار القرار
وطالب فتحي سرور محامي عمرو عسل بتأجيل المحاكمة للتصالح مثلما حدث مع رشيد محمد رشيد.وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
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