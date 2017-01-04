أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بتهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم |تراخيص الحديد| إلى جلسة الغد الخميس، لإصدار القرار