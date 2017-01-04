-
رياضة
- «الرياضة» تستعد لانطلاق النسخة الثانية من دوري الأحياء الشعبية
- اتحاد الكرة ينعي رئيس نادي مكة المكرمة بسوهاج
- الرياضة ومايكروسوفت تنظمان برامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل
- منتخب الشباب يواجه كوكاكولا وديا 12 يناير
- جوارديولا: سيتي يحتاج إلى 10 سنوات للحاق باليونايتد
- النني والمحمدي يشاركان في مران المنتخب اليوم استعدادا لأمم أفريقيا
- المقاولون 99 يتصدر دوري الجمهورية بعد الجولة الـ14
- تشيلسي يطلب فيدال من بايرن ميونيخ مقابل 34 مليون إسترليني
- منتخب المغرب يعلن القائمة النهائية لأمم أفريقيا 2017
- محمد حلمي يطلب تأجيل اجتماع مرتضى منصور
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
دعوى قضائية تطالب بوقف قرار الامتناع عن إصدار صحيفة اقتصادية
أقام خالد محمد إبراهيم عباس وشهرته |خالد المنشاوى|، صحفي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف قرار الامتناع عن الموافقة على إصدار جريدة |أرقام| متخصصة في الاقتصاد، بترخيص أجنبي من لندن
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٥٧٧-٧١ قضائية، رئيس جهاز الرقابة على المطبوعات والصحافة الخارجية.قالت الدعوى إن الطالب تقدم بطلب الموافقة على إصدار جريدة أرقام كترخيص أجنبي متخصصة في الاقتصاد منذ عام ٢٠١٤، وقام بإعداد كافة التجهيزات الفنية التي يتطلبها القانون، والأمر كلفه مبالغ مالية كبيرة خاصة وأنه متخصص في هذا الشأن، حيث أن الطالب عمل أكثر من ١٥ عاما كمحرر اقتصادي.واستندت الدعوى إلى نص المادة ٤٥ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن سلطة الصحافة وتنص على: |حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة مكفولة طبقا للقانون|، وكذلك المادة ٧٠ من الدستور التي تنص على: |حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة|.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)