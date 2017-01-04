واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٥٧٧-٧١ قضائية، رئيس جهاز الرقابة على المطبوعات والصحافة الخارجية.قالت الدعوى إن الطالب تقدم بطلب الموافقة على إصدار جريدة أرقام كترخيص أجنبي متخصصة في الاقتصاد منذ عام ٢٠١٤، وقام بإعداد كافة التجهيزات الفنية التي يتطلبها القانون، والأمر كلفه مبالغ مالية كبيرة خاصة وأنه متخصص في هذا الشأن، حيث أن الطالب عمل أكثر من ١٥ عاما كمحرر اقتصادي.واستندت الدعوى إلى نص المادة ٤٥ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن سلطة الصحافة وتنص على: |حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة مكفولة طبقا للقانون|، وكذلك المادة ٧٠ من الدستور التي تنص على: |حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة|.