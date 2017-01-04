ضبط رجال مركز شرطة البدرشين جزارًا؛ لاتهامه بذبح الحمير وبيع لحومها، وأخطر اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

وكانت معلومات وردت للمقدم هاني إسماعيل، رئيس المباحث، تفيد قيام المتهم بذبح الحمير بدائرة المركز وإقدامه على بيعها، وبتقنين الإجراءات تمكن النقيب مصطفى مخلوف من ضبط المتهم عقب قيامه بذبح حمار والاستعداد لذبح الثاني.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.