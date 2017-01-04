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تأجيل محاكمة 379 متهما في فض اعتصام النهضة لـ 9 يناير
قررت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|فض اعتصام النهضة|، لجلسة 9 يناير لاستكمال سماع الشهود
وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير فى السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مششخنة، وغير مششخنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.
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