تعود الواقعة عندما تمكنت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بشارع المطرية العمومي وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط و. ح، 38 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 1479 لسنة 2016م الزيتون |سرقة| في أثناء استقلاله السيارة رقم ب أ ل 231 ماركة فيات 132 بدون تراخيص وبحوزته |جاكوش|، بوجيه سيارة، مفتاح سيارة مصطنعا.بالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 26782 لسنة 2016م جنح عين شمس بلاغ تامر محمد، 38 سنة، مهندس ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته من دائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب |المفتاح المصطنع|. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.