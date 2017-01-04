البداية عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط |إمام بيومي| (55 سنة-عاطل) ومقيم بالساحل، والسابق اتهامه في 40 قضية |سرقة وسائل نقل| وبحوزته سلاح أبيض |مطواة| وسلطان أبو العلا 46 سنة عاطل ومقيم بالجيزة والسابق اتهامه في 42 قضية أخرهم |سرقة| وبحوزته سلاح أبيض وبحوزتهما مقص حديدي ويستقلان دراجة بخارية |توك توك بدون لوحات|.بمناقشتهما اعترفا بسرقة الدراجة بأسلوب القص وتوصيل الأسلاك.أمكن التوصل للمجني عليه |إيهاب اليشع | 35 سنة فني شبكات ومقيم دائرة القسم، باستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.