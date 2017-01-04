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القبض على عاطلين أثناء سرقتهما دراجة بخارية في روض الفرج
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين أثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية بمنطقة روض الفرج، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير الأمن للنيابة العامة للتحقيق
البداية عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط |إمام بيومي| (55 سنة-عاطل) ومقيم بالساحل، والسابق اتهامه في 40 قضية |سرقة وسائل نقل| وبحوزته سلاح أبيض |مطواة| وسلطان أبو العلا 46 سنة عاطل ومقيم بالجيزة والسابق اتهامه في 42 قضية أخرهم |سرقة| وبحوزته سلاح أبيض وبحوزتهما مقص حديدي ويستقلان دراجة بخارية |توك توك بدون لوحات|.بمناقشتهما اعترفا بسرقة الدراجة بأسلوب القص وتوصيل الأسلاك.أمكن التوصل للمجني عليه |إيهاب اليشع | 35 سنة فني شبكات ومقيم دائرة القسم، باستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.
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