قرر أحمد عادل وكيل نيابة السيدة زينب الجزئية، قبل وقت سابق حبس أمين شرطة بقوة ترحيلات القاهرة لاتهامه بقتل رجل ونجلته بالسيدة زينب عن طريق الخطأ.وأدلى المتهم بأقواله أمام النيابة حيث أوضح أنه عقب نقله عددا من السجناء من سجن طرة إلى محكمة جنوب القاهرة لعرضهم على المحكمة، توجه خلف المحكمة لركن السيارة.وأضاف أنه عندما اتصل به قائد المأمورية للعودة إلى المحكمة لنقل السجناء وأثناء تشغيل السيارة حدث عطل فاستعان بعدد من الأشخاص لمساعدته على تحريك السيارة.وأشار إلى أنه قام بوضع سيارة الترحيلات على منحدر لكى يتمكن من تشغيلها وفور نزول السيارة بأقصى سرعة لم يتمكن من إيقافها.. وأكد أنه فوجئ بوجود سيدة وبنتين فحاول تفاديهم فصعدا أعلى الرصيف وتصادف ذلك مع مرور المجني عليه ونجلته فتم دهسهما ولقيا مصرعهما في الحال.