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«الداخلية» تنظم ندوات تثقيفية وتوعية دينية لرجال الشرطة
تنظم الإدارة العامة للشئون المعنوية بقطاع الإعلام والعلاقات، مجموعة من الندوات واللقاءات لتنمية الوعي الثقافى والديني لدى رجال الشرطة
يأتي ذلك في ضوء الرعاية التي توليها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، لأبنائها أعضاء هيئة الشرطة، وقامت الإدارة العامة للشئون المعنوية بقطاع الإعلام والعلاقات بإعداد وتنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات المتخصصة التي تركز على شرح ونشر المفاهيم الصحيحة للدين وتنمية الوعي الثقافي للمستويات الوظيفية المختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بكبار علماء الفكر والدين لدعم العمل الشرطي والأمني.كما تم إعداد لقاء مع الدكتور مبروك عطية، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بقطاع الأمن المركزى بحضور عدد من القيادات والأفراد والمجندين تحت عنوان |عيون الحق|.تناول اللقاء ما جاء ببعض الأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك تفسير بعض الآيات القرآنية التي توضح منهجية الدين ووسطيته، لا سيما في المعاملات اليومية.وفى نهاية اللقاء أكد الدكتور مبروك عطية أن رسالة رجال الشرطة رسالة سامية تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمجتمع.
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