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تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا
اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا حددت هوية المسلح الذي قتل 39 شخصا في هجوم على ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة واعتقلت السلطات عدة أشخاص يوم الأربعاء لكن المهاجم لا يزال طليقا.
وقتل المهاجم شرطيا ومدنيا بالرصاص عند مدخل ملهى رينا الليلي الراقي في الساعات الأولى من يوم الأحد ثم فتح نيران سلاحه الرشاش في الداخل وأعاد ملء خزنة سلاحه بالطلقات ست مرات وكان يطلق النار على المصابين الراقدين على الأرض.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه انتقام من التدخل العسكري التركي في سوريا.
وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء بثها التلفزيون "تم تحديد هوية الشخص الذي نفذ الهجوم في أورتاكوي" في إشارة إلى الحي الذي يوجد فيه الملهى الليلي. ولم يقدم تفاصيل.
وقال مصدر أمني وصحيفة يوم الثلاثاء إن المسلح كان متمرسا على ما يبدو في حرب العصابات وربما تلقى تدريبا في سوريا.
وذكرت صحيفة خبر ترك أن تحقيقات الشرطة كشفت أن المسلح دخل تركيا من سوريا وذهب إلى مدينة قونية بوسط البلاد في نوفمبر تشرين الثاني بصحبة زوجته وابنيه حتى لا يلفت الانتباه.
وقالت وكالة دوجان للأنباء إن الشرطة ألقت القبض على 27 شخصا يوم الأربعاء في مدينة إزمير بغرب البلاد في إطار التحقيقات بشأن الهجوم وبينهم نساء وأطفال. وأظهرت لقطات بعض المقبوض عليهم وهم يخرجون من مبنى سكني برفقة رجال الشرطة وينقلون إلى سيارات.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء يوم الثلاثاء أن 14 شخصا اعتقلوا فيما يتصل بالهجوم كما قال تلفزيون (ان.تي.في) إن السلطات ألقت القبض على اثنين من الأجانب بمطار أتاتورك الرئيسي في اسطنبول.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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