قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لجمال صابر، عضو حركة |حازمون|، وتغريمه 5 آلاف جنيه، كما قضت بحبس نجليه |أحمد وعبد الرحمن|، عاما لكل منها بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة