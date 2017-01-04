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توقف الحركة المرورية أعلى نفق التسعين بعد تصادم 3 سيارات
04
يناير
2017
10:48 AM
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توقفت الحركة المرورية عقب تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى بنفق التسعين في الاتجاه من القطامية لطريق السويس
كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بنفق التسعين في الاتجاه من القطامية لطريق السويس، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بكونتينر وتصادف قدوم سيارتين، مما أدى لاصطدامهما وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة النقل وتم نقله لمستشفى البنك الأهلي.وأمر اللواء عادل زكى، مدير المرور، بالدفع بالأوناوش لإزالة آثار الحادث.
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