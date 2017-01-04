صدمت سيارة أجرة أمين شرطة أثناء تواجده في الخدمة بميدان الحصرى في مدينة 6 أكتوبر، وتسبب الحادث في توقف حركة السيارات بالمنطقة

انتقل رجال مرور الجيزة إلى ميدان الحصرى لاستطلاع الأمور، وتسيير الحركة المرورية. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم في ميدان الحصرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان للوقوف على أسباب الحادث، وتسيير الحركة المرورية.