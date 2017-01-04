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الجيش الإندونيسي: تعليق التعاون مع الجيش الأسترالي
04
يناير
2017
07:22 AM
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جاكرتا (رويترز) - قال متحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية يوم الأربعاء إن إندونيسيا علقت التعاون مع الجيش الأسترالي في ديسمبر كانون الأول "لأسباب فنية".
وقال الميجر جنرال وريانتو "تم تعليق كل أشكال التعاون." وأضاف أن عددا كبيرا من الأنشطة سيتأثر بذلك.
وأضاف "هناك أمور فنية ينبغي مناقشتها." وتابع أن من "المرجح بشدة" استئناف التعاون بمجرد تسوية تلك الأمور.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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