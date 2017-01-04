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«الاقتصادية» تنظر اليوم دعوى ضد ورثة الشيخ النقشبندي
04
يناير
2017
05:47 AM
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تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد حلمي محمد الجندي وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى أبو شليب ومحمود محمد وسكرتارية محمد نصر، اليوم الأربعاء، الدعوى المقدمة من محمد محمود البدري، ضد ورثة | الشيخ محمد سيد النقشبندي|
وتعود تفاصيل القضية رقم 1477 لسنة 2016، إلى تقدم المدعي عليه سالف الذكر بدعوى ضد أبناء الشيخ النقشبندي؛ لمخالفتهم بنود عقدي اتفاق أبرامها في وقت سابق مع ورثة الشيخ، حيث نص الاتفاق على تنازل المدعي عليهم بكافة التسجيلات الخاصة بالمناسبات والحفلات الخاصة من أدعية وأناشيد وتلاوة القران الكريم، لصالح المدعي وذلك لاستغلالها في رنات المحمول والكول تون عبر الإنترنت، وذلك نظير مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه شامل عقدي الاتفاق لمدة 59 عاما.
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