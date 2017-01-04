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البيت الأبيض: أوباما يعزي إردوغان في ضحايا الهجوم على الملهى الليلي
04
يناير
2017
03:22 AM
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واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث هاتفيا مع نظيره التركي طيب إردوغان يوم الثلاثاء ليقدم العزاء في القتلى والجرحى ضحايا الهجوم الذي وقع على ملهى ليلي في اسطنبول في 31 ديسمبر كانون الأول والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
وأضاف البيان أن أوباما رحب أيضا بجهود تركيا لتسهيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أنحاء سوريا والعودة إلى المفاوضات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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