ترامب يعقد أول مؤتمر صحفي منذ انتخابه في 11 يناير

(رويترز) - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تويتر يوم الثلاثاء إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في 11 من يناير كانون الثاني في نيويورك.

ويتولى ترامب مهام منصبه في 20 من يناير كانون الثاني.

ولم يعقد ترامب أي مؤتمر صحفي منذ انتخابه في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)