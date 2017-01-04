أفاد مصدر أمني مسئول، أنه لا صحة لما تم تداوله بنشوب حريق في سوق التونسي بجنوب القاهرة

وأكد المصدر لـ«فيتو»، أن حقيقة الواقعة حريق محدود بمخالفات أخشاب متروكة بممر داخل مقابر سيدي علي أبو الوفا بالبساتين بمساحة 15 مترا مربعا، وتم السيطرة عليه على الفور باستخدام سيارة إطفاء واحدة، ولا يوجد مصابين أو تلفيات.