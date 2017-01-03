كانت النيابة قد أمرت بحبس عامل المزلقان؛ لاتهامه بالتقصير في أداء عمله، والقتل الخطأ، وصرف سائق القطار ومساعده؛ لعدم توجيه اتهام لهما.وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث، عن انشطار السيارة الميكروباص إلى 3 أجزاء، إثر التصادم مع القطار، وكذلك تهشم واجهة القطار بالكامل، كما انتشرت آثار دماء الضحايا بموقع الحادث، وتناثرت قطع حديدية من الميكروباص.وجاء في مناظرة جثث الضحيتين: إن الجثتين مهشمتي الجمجمة بالكامل، ووجود كدمات وتهتكات وجروح في باقي أنحاء جسديهما، وأمرت بتشريحهما ودفنهما.وكشفت التحقيقات أن عامل المزلقان بقرية العطف بالعياط، لم يخبر سائق الميكروباص بوصول قطار الصعيد، ما دفع الأخير إلى اقتحام شريط السكة الحديد؛ ليصطدم بالقطار، ويلقى اثنان من ركاب الميكروباص حتفيهما.