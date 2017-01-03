واشنطن (رويترز) - انتخب عضو مجلس النواب الجمهوري بول ريان رئيسا للمجلس لفترة جديدة يوم الثلاثاء بينما بدأ الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون دور انعقاد جديدا.

وانتخب عضو مجلس النواب عن ولاية ويسكونسن بعد فوزه في تصويت بواقع 239 صوتا مقابل 189. وانتخب ريان رئيسا للمجلس للمرة الأولى في أكتوبر تشرين الأول 2015 بعدما تقاعد سلفه جون بينر في أعقاب موجات تمرد متكررة من المحافظين في مجلس النواب.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)