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إعادة أحمد ماهر لقسم شرطة عابدين لإنهاء إجراءات الإفراج
أنهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر أول، إجراءات الناشط السياسي أحمد ماهر بالقسم، تمهيدا لإعادته إلى قسم شرطة عابدين وإنهاء إجراءات الإفراج عنه بعدما تبين أنه مخلى سبيله على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«الملابس الداخلية» والتظاهر أمام منزل وزير الداخلية عام 2013
أقر أيضا: مصدر أمني يكشف تفاصيل القضية الجديدة المتهم فيها أحمد ماهروكان مصدر مطلع قال إن مأمورية ترحيلات من مديرية أمن القاهرة تسلمت الناشط أحمد ماهر من سجن طرة لنقله إلى قسم ترحيلات الخليفة لحين توقيع الكشف الجنائي عليه، بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لبيان إذا كان صادرًا ضده أحكامًا أخرى من عدمه. وأوضح المصدر أنه حال ثبوت عدم وجود أي أحكام صادرة ضد الناشط أحمد ماهر سيتم ترحيله لقسم شرطة عابدين لخروجه من هناك بعد إصدار نيابة عابدين قرار الإفراج عنه.يذكر أن الناشط أحمد ماهر أنهى عقوبة 3 سنوات، قضاها بسجن طرة في قضية اختراق قانون التظاهر، وتم الحكم عليه بشهر آخر أثناء حبسه بالسجن لتعديه على ضابط شرطة داخل محبسه.اقرأ أيضا: ترحيل أحمد ماهر لقسم مدينة نصر لاتهامه في قضية جديدة
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