وارتفعت حصيلة مصابي حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأتوبيس ركاب، نتيجة الحادث الذي وقع أعلى دائري السلام، إلى 4 قتلى، و17 مصابا، بينهم حالات حرجة، حتى الآن.وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«فيتو»: إن البداية كانت باصطدام سيارة نقل بأتوبيس ركاب، ما أدى إلى اصطدام 4 سيارات أخرى: «2 ميكروباص، ملاكي، ربع نقل»، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي والسلام؛ لتلقي العلاج.ويعكف رجال المرور على رفع آثار الحادث؛ لتسيير حركة المركبات.وانتقل اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء، إلى موقع الحادث؛ للوقوف على ملابسات الحادث، الذي أدى إلى شلل الحركة المرورية.وأمر مدير المرور بالدفع بالأوناش؛ لرفع آثار الحادث، ويقوم رجال المرور بجهود مضنية؛ لرفع حطام السيارات، بعدما توقفت حركة السيارات؛ بسبب الحادث.وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى دائري السلام، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بأتوبيس ركاب، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 17 آخرين، وجار نقل المصابين والضحايا للمستشفيات.