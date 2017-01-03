وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ|فيتو| أن البداية كانت باصطدام سيارة نقل بأتوبيس ما أدى إلى اصطدام 4 سيارات أخرى «2 ميكروباص، ملاكى، ربع نقل»، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي والسلام لتلقي العلاج.ويعكف رجال المرور على رفع آثار الحادث لتسيير حركة المركبات.وانتقل اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء، إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، الذي أدى إلى شل الحركة المرورية.وأمر مدير المرور بالدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث ويقوم رجال المرور بجهود مضنية لرفع حطام السيارات، بعدما توقفت حركة السيارات بسبب الحادث.وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى دائري السلام وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل أتوبيس ركاب وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وجار نقل المصابين والضحايا للمستشفيات.