ووجه فريق من النيابة ضم معتز زكريا ومحمد ممدوح وأحمد صابر وكلاء النائب العام تهم التظاهر دون ترخيص والتجمهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات والبلطجة وقطع الطريق.وانتقلت النيابة لمحيط نقابة الصحفيين للمعاينة.وتنشر «فيتو» أسماء المتظاهرين المضبوطين وهم: |أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومى طلعت، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، محمد سيد إسماعيل، وشريف محمد هلال،أحمد محمد مصطفى|.ونظم عدد من الشباب، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، وكذلك موافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان.