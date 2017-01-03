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وزير الداخلية التركي: أحبطنا 339 هجوما خلال عام 2016
03
يناير
2017
18:15 PM
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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، إن السلطات التركية نجحت في إحباط 339 هجوما محتملا خلال عام 2016.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن "صويلو"، تأكيده أمام البرلمان التركي على أن حزب العمال الكردستاني كان مسؤولا عن التخطيط لعدد 313 هجوما منها فيما خطط تنظيم داعش، لعدد 22 هجوما، لافتا إلى أنه تم إحباط 80 هجوما خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن السلطات التركية صادرت خلال العام الماضي 247 جهاز تفجير و23 سيارة مفخخة، واحتجزت 23 كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات انتحارية، بالإضافة إلى احتجاز 3506 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، من بينهم 1531 أجنبيا.
وأكد "صويلو"، أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في المواصلات العامة مثل الحافلات والترام والمطارات ومحطات القطار ومترو الأنفاق.
يشار إلى أن 39 شخصا كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب العشرات إثر فتح مسلح النار في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه لاحقا.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن "صويلو"، تأكيده أمام البرلمان التركي على أن حزب العمال الكردستاني كان مسؤولا عن التخطيط لعدد 313 هجوما منها فيما خطط تنظيم داعش، لعدد 22 هجوما، لافتا إلى أنه تم إحباط 80 هجوما خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن السلطات التركية صادرت خلال العام الماضي 247 جهاز تفجير و23 سيارة مفخخة، واحتجزت 23 كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات انتحارية، بالإضافة إلى احتجاز 3506 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، من بينهم 1531 أجنبيا.
وأكد "صويلو"، أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في المواصلات العامة مثل الحافلات والترام والمطارات ومحطات القطار ومترو الأنفاق.
يشار إلى أن 39 شخصا كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب العشرات إثر فتح مسلح النار في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه لاحقا.
بواسطة
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