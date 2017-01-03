-
رياضة
- سموحة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم مؤمن سليمان غدا
- مؤمن سليمان يتعهد بإعادة سموحة إلى طريق الانتصارات
- بالصور.. المقاولون 99 يفوز على طنطا بثلاثية في مؤجلات دوري الجمهورية
- رئيس الإسماعيلي يجتمع بوزير الرياضة لمناقشة أزمة التأمينات
- مؤمن سليمان يتفقد ملاعب تدريب سموحة
- بالصور.. انطلاق البطولة الدولية للمدارس في الجونة
- زغلول صيام يكتب: رسالة لوزير الشباب والرياضة
- وقت إضافي بين الشرقية والنصر للتعدين
- أسعار تذاكر ودية مصر وتونس
- صانع ألعاب الداخلية يرفض تجديد تعاقده بسبب الإسماعيلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الإعدام شنقا لمدرس قتل زوج عشيقته بإمبابة
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لمدرس قتل زوج عشيقته بإمبابة، وحبس الزوجة عامين، ومساعدها عامًا، لمحاولتها إخفاء العاشق القاتل من العدالة
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.كانت قد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن هانى محمود، 35 عامًا، مدرس، ومقيم بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة قام بقتل ناجي محمد عمدا بعد أن ربطته علاقة بينه وبين زوجته.وأضافت التحقيقات أن محمد عارف، 16 عاما، نقاش، ومحمد فوزي، 18 عاما، نقاش، عاونا العشيق القاتل في إخفاء جثة الزوج المجني عليه. وقال شقيق القتيل في تحقيقات النيابة، بأنه عندما علم بتغيب شقيقه المجني عليه توجه لاستطلاع أحواله بمسكنه فأبصر المتهم متواجدا برفقة زوجته مضيفا بعلمه بوجود علاقة غير مشروعة بينهما.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)