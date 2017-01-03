قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لمدرس قتل زوج عشيقته بإمبابة، وحبس الزوجة عامين، ومساعدها عامًا، لمحاولتها إخفاء العاشق القاتل من العدالة

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.كانت قد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن هانى محمود، 35 عامًا، مدرس، ومقيم بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة قام بقتل ناجي محمد عمدا بعد أن ربطته علاقة بينه وبين زوجته.وأضافت التحقيقات أن محمد عارف، 16 عاما، نقاش، ومحمد فوزي، 18 عاما، نقاش، عاونا العشيق القاتل في إخفاء جثة الزوج المجني عليه. وقال شقيق القتيل في تحقيقات النيابة، بأنه عندما علم بتغيب شقيقه المجني عليه توجه لاستطلاع أحواله بمسكنه فأبصر المتهم متواجدا برفقة زوجته مضيفا بعلمه بوجود علاقة غير مشروعة بينهما.