وكانت معلومات وردت للمقدم هاني إسماعيل رئيس المباحث والنقيب مصطفى مخلوف معاون المباحث تفيد بحيازة المتهم لأسلحة نارية غير مرخصة بدائرة المركز، وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات.وبتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم في كمين أمني سري معد له وبحوزته بندقية آلية و١٢٨ طلقة من ذات العيار بالإضافة إلى ٥٢ طلقة من عيار آخر.وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطر اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.