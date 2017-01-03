اخبار مصر
-
رياضة
- سموحة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم مؤمن سليمان غدا
- مؤمن سليمان يتعهد بإعادة سموحة إلى طريق الانتصارات
- بالصور.. المقاولون 99 يفوز على طنطا بثلاثية في مؤجلات دوري الجمهورية
- رئيس الإسماعيلي يجتمع بوزير الرياضة لمناقشة أزمة التأمينات
- مؤمن سليمان يتفقد ملاعب تدريب سموحة
- بالصور.. انطلاق البطولة الدولية للمدارس في الجونة
- زغلول صيام يكتب: رسالة لوزير الشباب والرياضة
- وقت إضافي بين الشرقية والنصر للتعدين
- أسعار تذاكر ودية مصر وتونس
- صانع ألعاب الداخلية يرفض تجديد تعاقده بسبب الإسماعيلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
القبض على عامل بحوزته بندقية آلية و١٨٠ طلقة نارية في البدرشين
03
يناير
2017
17:48 PM
بواسطة
ضبط رجال مركز شرطة البدرشين عاملًا عثر بحوزته على بندقية آلية و١٨٠ طلقة نارية، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة
وكانت معلومات وردت للمقدم هاني إسماعيل رئيس المباحث والنقيب مصطفى مخلوف معاون المباحث تفيد بحيازة المتهم لأسلحة نارية غير مرخصة بدائرة المركز، وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات.وبتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم في كمين أمني سري معد له وبحوزته بندقية آلية و١٢٨ طلقة من ذات العيار بالإضافة إلى ٥٢ طلقة من عيار آخر.وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطر اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع