-
رياضة
- صانع ألعاب الداخلية يرفض تجديد تعاقده بسبب الإسماعيلي
- أحمد عبدالحليم وصبري مرشحان للانضمام لجهاز حلمي في الزمالك
- عبد الحليم بعد ترشيحه لمنصب مدير الكرة بالزمالك: «محدش كلمني»
- ثلاثي الاتحاد السكندري ينتظمون في تدريبات المنتخب العسكري
- أحمد بلال: البدري الرجل المناسب في الأهلي
- أنور سلامة: الشيخ لم يأخذ فرصته في الأهلي والبدري طلب إعادته
- بالصوت.. أنور سلامة: الأهلي لا يحتاج لـ «بيكلي»
- بالأسماء.. 4 أعضاء خارج جهاز محمد حلمي في الزمالك
- وفد من النادي الإسماعيلي يتوجه للإسكندرية لحل الأزمة مع الاتحاد
- الشرقية يتعادل سلبيا مع النصر للتعدين في الشوط الأول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وصول أحمد ماهر لقسم عابدين لإنهاء إجراءات الإفراج عنه
وصل، منذ قليل، إلى قسم عابدين، أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، للعرض على رئيس المباحث، تمهيدًا لإخلاء سبيله
جاء ذلك بعد قضاء ماهر 3 سنوات في سجن مزرعة طرة، على ذمة قضية أحداث محكمة عابدين في نوفمبر 2013.كان مصدر مطلع قال إن مأمورية ترحيلات من مديرية أمن القاهرة تسلمت الناشط أحمد ماهر من سجن طرة لنقله إلى قسم ترحيلات الخليفة لحين توقيع الكشف الجنائي عليه، بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لبيان إذا كان صادرًا ضده أحكامًا أخرى من عدمه. وأوضح المصدر أنه حال ثبوت عدم وجود أي أحكام صادرة ضد الناشط أحمد ماهر سيتم ترحيله لقسم شرطة عابدين لخروجه من هناك بعد إصدار نيابة عابدين قرار الإفراج عنه.جدير بالذكر أن الناشط أحمد ماهر أنهى عقوبة 3 سنوات، قضاها بسجن طرة في قضية اختراق قانون التظاهر، وتم الحكم عليه بشهر آخر أثناء حبسه بالسجن لتعديه على ضابط شرطة داخل محبسه.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)