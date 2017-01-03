وصل، منذ قليل، إلى قسم عابدين، أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، للعرض على رئيس المباحث، تمهيدًا لإخلاء سبيله

جاء ذلك بعد قضاء ماهر 3 سنوات في سجن مزرعة طرة، على ذمة قضية أحداث محكمة عابدين في نوفمبر 2013.كان مصدر مطلع قال إن مأمورية ترحيلات من مديرية أمن القاهرة تسلمت الناشط أحمد ماهر من سجن طرة لنقله إلى قسم ترحيلات الخليفة لحين توقيع الكشف الجنائي عليه، بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لبيان إذا كان صادرًا ضده أحكامًا أخرى من عدمه. وأوضح المصدر أنه حال ثبوت عدم وجود أي أحكام صادرة ضد الناشط أحمد ماهر سيتم ترحيله لقسم شرطة عابدين لخروجه من هناك بعد إصدار نيابة عابدين قرار الإفراج عنه.جدير بالذكر أن الناشط أحمد ماهر أنهى عقوبة 3 سنوات، قضاها بسجن طرة في قضية اختراق قانون التظاهر، وتم الحكم عليه بشهر آخر أثناء حبسه بالسجن لتعديه على ضابط شرطة داخل محبسه.