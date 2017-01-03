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مصرع معلم في مدرسة بالأقصر
03
يناير
2017
16:48 PM
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استقبلت، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأقصر الدولي، جثة معلم، بعد أن وافته المنية في مدرسة نجع الشيخ الابتدائية المشتركة بالأقصر
تلقى اللواء |عصام الحملي| مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوصول جثة |صابر.ع.| معلم علوم بمدرسة نجع الشيخ الابتدائية بمركز البياضية، وذلك بعد العثور عليه متوفيًا في غرفة المعمل.يشار إلى أن زملاء المعلم في المدرسة، كانوا يبحثون عنه أثناء اليوم الدراسي، فبحثوا عنه في المعمل فوجدوه مغشيًا عليه فقرروا نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي.
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